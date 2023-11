Politano: "Difficile spiegare questo pareggio, abbiamo dominato" L'esterno azzurro è stato premiato come migliore in campo della partita contro l'Union Berlino

"Difficile spiegare sia il gol subìto che questo pareggio finale. Abbiamo dominato per tutta la gara". Matteo Politano ha segnato il gol dell'1-0 ed è stato ancora una volta tra i migliori in campo. L'attaccante azzurro analizza con amarezza l'esito del match.

"Siamo dispiaciuti perchè era una partita da vincere e che abbiamo comandato fino alla fine. Sicuramente abbiamo commesso un errore sull'azione che ha portato al pareggio. Ma in assoluto loro hanno fatto un solo tiro in porta e noi invece abbiamo costruito tantissime palle gol"

"Comunque è un punto che ci mantiene in alto in classifica del girone e guardiamo con fiducia l'obiettivo della qualificazione. Dobbiamo lavorare sin da domani per preparare la gara di domenica con l'Empoli. Poi riprenderemo il cammino in Champions con grande consapevolezza di poter raggiungere la qualificazione"