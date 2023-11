IL PIZZINO SPOT di Urgo: La "grande impresa" Il Napoli è riuscito nell'impresa di interrompere la serie nera di 12 ko dell'Union Berlino...

Il vero valore della "grande impresa" del Napoli contro l'Union Berlino è tutto in quella striscia, interrotta grazie ai magnanimi azzurri, di 12 sconfitte consecutive della squadra tedesca tra campionato e Champions League. Si sa gli anziani diventano più teneri di cuore e Rudi Garcia non sfugge a questa regola. Quale migliore occasione per dimostrarlo che evitare ai modesti teutonici la tredicesima capitolazione, che tra l'altro, si dice, avrebbe anche portato male ai partenopei? Non resta così che rallegrarsi per il pericolo miracolosamente scampato e provare a fare - sì spera di no - anche meglio.