Finalmente Osimhen: vuole l’Atalanta Il nigeriano è tornato a Castel Volturno: per lui test medici, terapie e palestra

Era ora. Finalmente si è rivisto Victor Osimhen a Castel Volturno. L’attaccante nigeriano è rientrato mercoledì sera da Lagos, non in tempo per venire al “Maradona”, ma ha seguito il secondo tempo in tv a casa. Ieri è arrivato a Castel Volturno. Per lui prima un passaggio in clinica, a Pineta Grande, per una risonanza magnetica. L’obiettivo era verificare che la lesione sta scomparendo: gli esami hanno confermato che c’è ancora qualcosa, ma tutto procede regolarmente. Tra una settimana l’edema dovrebbe sparire. Poi l’attaccante si è spostato al Konami Center, dove ha fatto terapie e un po’ di palestra per perseguire l’obiettivo di rientrare dopo la sosta, quindi in tempo per la partita del 25 novembre (sabato) contro l’Atalanta. Difficile capire se ci riuscirà, ma ad oggi non ci sono nemmeno elementi per essere pessimisti. Intanto, sempre ieri mattinata di allenamento per il Napoli in vista del match casalingo di domenica, alle 12.30, contro l’Empoli di Andreazzoli. Due gruppi di lavoro per i campioni d’Italia, reduci dal pareggio in Champions con l’Union Berlino di mercoledì sera al Maradona. Lavoro discarico per chi ha giocato contro i tedeschi, attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi per tutti gli altri. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro fisico con finalizzazione in porta.

Chiusura con serie di partitine finali. Di certo ieri Osimhen non ha trovato però un gran clima ad attenderlo e le piogge di queste giorni c’entrano poco.A rendere grigio il cielo su Castel Volturno pesa di più il pareggio maturato ieri in casa nella sfida Champions contro l’Union Berlino. Un pari che frena la corsa verso gli ottavi di finale dei partenopei ma che soprattutto aumenta i dubbi su un Napoli ancora lontano da quello dominante dello scorso anno, e che ancora una volta ha lasciato a bocca asciutta il Maradona, adigiuno di vittorie casalinghe dal 27 settembre. Un 1-1, quello maturato contro i tedeschi, che ha messo di cattivo umore il presidente De Laurentiis.Dopo la serataccia di Champions, il presidente azzurro è sceso negli spogliatoi e ha voluto una spiegazione immediata dal tecnico Garcia e dalla squadra sulla serata, caratterizzata da un dominio territoriale sì ma non di qualità, capace di produrre solo il gol di petto di Politano sul cross deviato di Mario Rui. La tensione si tagliava a fette ieri sera e anche ieri, quando De Laurentiis si è presentato all’allenamento mattutino a Castel Volturno per spingere la squadra a riprendersi e a vincere domenica contro l’Empoli, in modo da ritrovare il contatto con il pubblico.