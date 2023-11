De Laurentiis arrabbiato anche perché ha perso i 2 milioni del premio vittoria Il presidente teme pure che la qualificazione agli ottavi sia a rischio

De Laurentiis è un uomo ottimista e positivo, è un capitano, ma è anche il presidente di un club che mercoledì, con il pareggio che ha interrotto la serie di 12 sconfitte dell’Union, ha perso in un clic l’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi - fondamentale per gli investimenti futuri - nonché 1.870.000 euro. Per la precisione: ogni vittoria in Champions vale 2.800.000 milioni, mentre il pareggio 930.000 euro.