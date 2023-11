IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nessun acuto, nessun sogno Tutto è come ai tempi di Gattuso e Ancelotti. Nessun acuto, nessun sogno.

Belli colì non saremo più. Hai voglia ora a dire "vincere", per farlo dovresti divertirti. È l'unico modo per riuscirci, che tu sia un ciabattino, un medico o un calciatore. E il Napoli di Rudi Garcia - al di là delle chiacchiere da bar di allenatore e direttore sportivo - non dà più l'idea di godersela granché. Solo la gioia di giocare e stare insieme rende arditi e imprevedibili. È come nell'amore. Chi lo ha provato lo sa bene, ti riescono cose impensate e imprevedibili, si è come onnipotenti. Senza, invece, tutto è come ai tempi di Gattuso e Ancelotti. Nessun acuto, nessun sogno.