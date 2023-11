Domani Napoli-Empoli, Garcia non vuole scherzi e punta sui titolarissimi Contro i toscani azzurri in campo alle 12.30 al "Maradona"

Dopo la Champions League il Napoli si rituffa nel campionato e cerca tre punti pesanti contro l'Empoli.

Azzurri in campo domani all'ora di pranzo al "Maradona". Partita che Di Lorenzo e compagni devono capitalizzare con la vittoria per prepararsi poi a un filotto di gare terribili tra novembre e dicembre, tra campionato e Champions.

La squadra di Garcia vorrà tornare subito a vincere per non perdere contatto da Inter e Juve ma per farlo bisognerà anzitutto blindare la difesa e invertire il trend dei gol subiti.

Ecco perchè il tecnico punterà sui titolarissimi: niente turnover e niente scherzi dopo il mezzo passo falso in Europa contro l'Union Berlino.

Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera a comporre la linea difensiva. Anguissa, Lobotka, Zielinski in mediana, il tridente offensivo formato da Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Garcia spera di riavere Victor Osimhen già dal match contro l'Atalanta dopo la sosta.

L'Empoli di andreazzoli dovrebbe rispondere con questo 4-3-1-2: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.