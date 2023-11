Napoli, silenzio stampa dopo la sconfitta con l'Empoli Tutti con la bocca chiusa mentre De Laurentiis riflette sul futuro di Garcia

Il Napoli è entrato in silenzio stampa dopo il ko interno contro l'Empoli e nessuno degli azzurri parlerà nel post gara dopo la sconfitta di misura al Maradona. Questa la decisione del club, comunicata in sala stampa. Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha assistito al match in tribuna, ha lasciato lo stadio, scuro in volto, dopo il gol di Kovalenko.