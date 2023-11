Mazzarri sorpassa Tudor: accordo con De Laurentiis vicino Pronto un contratto di sei mesi. Il toscano giocherebbe con il 4-3-3

Dovrebbe essere andato bene l'incontro tra Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il toscano, che tornerebbe in azzurro dopo dieci anni, accetterà un contratto fino a giugno senza opzioni ed è pronto a giocare col 4-3-3, in continuità con il calcio proposto dagli azzurri negli ultimi anni. A questo punto Mazzarri avrebbe sorpassato Tudor. Possibili novità nelle prossime ore, visto che Garcia non è stato ancora ufficialmente esonerato si attendono annunci.