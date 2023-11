Orsi: "Garcia ha portato confusione sin dal primo giorno" Nando Orsi è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 21 su OttoChannel

Nando Orsi è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 21 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre. “Al posto di Garcia io prenderei un grandissimo allenatore, proverei a convincere Conte. Diversamente si va su Tudor perché è forse l’unica soluzione possibile. Il carattere forte non può essere un limite anzi è un valore aggiunto per come è la situazione attuale del Napoli. E’ uno specialista della difesa a tre? E quale è il problema? vorrà dire che si inizia una nuova era nel Napoli con la difesa a tre, del resto in organico ci sono i centrali, i laterali pure ci sono… Se scegli Tudor non puoi imporgli il sistema di gioco, contano la mentalità e i principi di gioco. Ovvio che se è un allenatore preparato sa certamente impostare anche la difesa a quattro, ma non avendo una esperienza lunga magari inizierà con la difesa a tre anche perché per cominciare andrebbe sulle sue idee e sulle certezze. Per me potrebbe giocare con il 3-4-3, per schierare i giocatori più forti, non togliendo dall’undici gli esterni d’attacco forti che sono in rosa. Garcia? La formazione con l’Empoli e la confusione tattica hanno certificato la confusione che ha avuto sin da quando è arrivato a Napoli. Le scelte iniziali con l’Empoli mi hanno stupito, anche perché se a Sky ha detto che teneva Zielinskli e Kvara per dare la scossa nella ripresa vuol dire che non ci credevi molto nel 4-2-3-1 iniziale… Il Napoli è stato confuso, poco pericoloso, era una gara da pareggio ma l’Empoli, ben messo in campo, non ha rubato nulla”