IL PIZZINO SPOT di Urgo: Questo lo accompagno Garcia doveva essere cacciato per la felicità di tutti già dopo la partita contro la Fiorentina

È venuto il tempo di tirare le somme. Dite che è troppo presto? Qualcuno davvero lo pensa? Quelle milionate di tifosi partenopei, in Italia e nel mondo, che Aurelio De Laurentis cita, a propria vanagloria o discolpa a seconda dei casi, sarebbero tutti d'accordo con me. Rudi Garcia deve andare via senza se e senza ma. Avrebbe dovuto essere cacciato per la felicità di tutti già dopo la vergognosa partita in casa contro una Fiorentina, che da là in poi avrebbe dimostrato tutta la pochezza e la sovrastima, sua e del suo allenatore. Non sono io che caccio gli allenatori, ma questo lo accompagno.