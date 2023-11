Dalla New Era alla Old Era: l'ex corazzata Napoli ora naviga a vista De Laurentiis ha sbagliato in estate: la stagione dell'inizio di un ciclo è diventata interlocutoria

Dalla New Era tanto pubblicizzata in questa stagione, alla old era con un ritorno romantico e inaspettato. Per la prima volta De Laurentiis richiama un allenatore già avuto in passato: tocca a Walter Mazzarri dare una scossa al Napoli dopo l'esonero di Garcia. Primo giorno di lavoro per il nuovo allenatore, anche se ovviamente si tratta di un ritorno per il tecnico toscano, che nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento, ma senza i 12 giocatori convocati per le nazionali. Il tecnico, però, troverà Osimhen, che sta recuperando dall'infortunio e si sta allenando a parte. Mazzarri ha messo a punto il suo staff, che dovrebbe essere molto simile a quello della sua prima esperienza al Napoli, con le novità degli ex azzurri Claudio Bellucci e Gianluca Grava (già responsabile del settore giovanile) per aiutarlo sul campo.

Per quanto riguarda la presentazione alla stampa, Mazzarri dovrebbe parlare direttamente venerdì prossimo, alla vigilia di Atalanta-Napoli. Sarà quella l'occasione per presentarsi di nuovo e fare il punto dopo i primi giorni di lavoro. Per quanto riguarda l'assetto tattico, Mazzarri ripartirà dalla difesa a 4, probabilmente con il classico 4-3-3 tanto amato dal presidente De Laurentiis. In corso d'opera, soprattutto per non stravolgere l'idea di calcio della squadra, farà dei correttivi laddove necessari. Probabile, però, che il nuovo allenatore non si affiderà alla costruzione dal basso, ma punterà sul suo calcio fatto di velocità e ripartenze rapide per sfruttare la qualità di giocatori come Politano e Kvaratskhelia. Freddo, invece, l'addio per Garcia: nessun saluto social per l'ormai ex allenatore, rientrato lunedì in Francia. Per ora, né De Laurentiis e nessun calciatore hanno mandato un messaggio di saluto al tecnico esonerato, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente.