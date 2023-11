Primo giorno di allenamenti per Walter Mazzarri: comincia la sua avventura Il nuovo allenatore dovrebbe parlare solo venerdì prossimo, alla vigilia dell'Atalanta

Walter Mazzarri dirige oggi il primo allenamento da nuovo allenatore del #Napoli. Frustalupi sarà il suo vice, come nella prima esperienza in azzurro. Nello staff anche Gianluca Grava, che è attualmente il responsabile del settore giovanile. Confermato Lopez come preparatore dei portieri, mentre è da confermare l'ingresso di Bellucci, che voleva il ruolo di vice. Pondrelli torna come preparatore atletico. Non ci sarà Aronica.

L'allenatore farà le sue valutazioni sul campo, ma l'idea concordata con De Laurentiis è di partire dalla difesa a 4 e poi si vedrà in corso d'opera. Dovrebbe vedersi meno la costruzione dal basso. L'idea del toscano e colpire in velocità sfruttando la qualità degli esterni. Mazzarri dovrebbe parlare direttamente venerdì prossimo, alla vigilia dell'Atalanta. Farà il punto dopo i primi giorni di allenamento aspettando i 12 nazionali.