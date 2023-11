L'addio di Garcia: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi" Il messaggio dell'ormai ex allenatore del Napoli sui social

Il giorno dopo l'esonero, Rudi Garcia sceglie i social per trasmettere le proprie emozioni e rivolgere un pensiero al popolo azzurro. "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie e un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League", scrive il tecnico francese, esonerato dopo la sconfitta interna contro l'Empoli con lui e la squadra che hanno lasciato tra i fischi il Maradona. Le parole di Garcia arrivano nel giorno del primo allenamento degli azzurri sotto la guida di Walter Mazzarri, scelto dal presidente della Roma per sostituire l'ex allenatore della Roma.