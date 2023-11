IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ricomincio da tre Dopo l'addio di Garcia ci sono tre certezze da cui ricominciare nel Napoli...

Nel disastro del Napoli di questo primo scorcio di campionato c'è di buono che, con la cacciata del bolso Garcia, si ricomincia "da zero, anzi da tre", come nel film di Massimo Troisi. Questa volta, però, le certezze da cui ripartire ci sono e nessuno ce le può togliere.

La prima è la roboante vittoria dello scorso anno, la quale, per quanto passata, non va né dispersa né dimenticata, come invece voleva il tecnico francese.

La seconda è che nonostante gli undici punti indietro rispetto allo scorso anno siamo ancora quarti.

La terza è che il superamento del turno di Champions è a un passo.