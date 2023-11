IL PIZZINO SPOT di Urgo: I tre moschettieri Lavezzi, Hamsik e Cavani fecero la fortuna di Mazzarri nel Napoli

Confesso di non aver fatto salti di gioia alla notizia che Walter Mazzarri sarebbe stato il prossimo allenatore del Napoli. Le ragioni sono facilmente intuibili, e più o meno quelle già espresse da metà delle persone sane di mente del vecchio continente. La prima è che i buoni risultati ottenuti dell'allenatore livornese in area partenopea furono più o meno dovuti a una squadra cucitagli addosso da Riccardo Bigon e che - non come ora - veniva dal basso e aspirava ai vertici. E se ci riuscì fu soprattutto per tre calciatori non esattamente comuni, Lavezzi, Hamsik e Cavani, i tre moschettieri.