Kvaratskhelia brilla, piccoli acciacchi per Lobotka e Zielinski Mazzarri segue i nazionali: da valutare le condizioni dello slovacco

Dal campo al televisore, dove Mazzarri si posizionerà per seguire i tre nazionali italiani nell'impegno di questa sera contro la Macedonia. Di Lorenzo e Raspadori dovrebbero essere titolare, con Politano che potrebbe partire dalla panchina. Buone notizie sono arrivate da Kvaratskhelia, che nella gara di ieri contro la Scozia ha segnato una doppietta. Qualche preoccupazione, invece, la porta Lobotka, alle prese con un problema fisico che potrebbe farlo rientrare in anticipo. Dovrebbe trattarsi di un fastidio muscolare di non grave entità, che dovrà essere valutato dallo staff medico del Napoli. Ad oggi è difficile dire se la gara con l'Atalanta è a rischio, ma c'è ottimismo. Così come per Victor Osimhen, che ha iniziato a lavorare sul campo. Tra sette giorni dovrebbe essere pronto per la convocazione, e quindi recuperato per Bergamo. Toccherà al sostituto di Garcia decidere se lanciarlo subito nella mischia oppure fare una valutazione più prudente in vista del Real Madrid e soprattutto dell'Inter, che sarà la prima avversaria che Mazzarri sfiderà al Maradona, dove tornerà da tecnico del Napoli dopo 10 anni. Intanto, Zielinski lancia segnali sul rinnovo e il sostituto di Garcia aspetta il rientro dei nazionali con delle intense sedute di lavoro: non ci sono più dubbi sul modulo, che sarà il classico 4-3-3 anche se senza la classica ripartenza dal basso tanto cara a Sarri e Spalletti.