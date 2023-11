IL PIZZINO SPOT di Urgo: Opportunismo e sensi di colpa Il messaggio di Garcia ai tifosi del Napoli lascia alquanto perplessi...

Chi ha diffuso la notizia l'ha presentata così: "Rudi Garcia ha rotto il silenzio e ha salutato e ringraziato i tifosi del Napoli". Il testo del messaggio del tecnico francese diceva testualmente: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno". E concludeva:"A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie e un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League". La scrivente parlava di "signorilità e garbo", io invece, più propriamente, di opportunismo e sensi di colpa.