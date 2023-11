Mazzarri preoccupato: Mario infortunato e Olivera può rientrare solo venerdì L'esterno del Napoli sarà l'ultimo dei nazionali a tornare in Italia, e il Napoli giocherà sabato

Mathias Olivera rientrerà a Napoli il giorno 24, alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Soltanto dopo però che avrà affrontato anche la Bolivia (il 22 novembre), con la fatica di due partite e di un viaggio e la certezza di essere, da adesso e per un bel po’, completamente da solo sulla fascia sinistra:

"Mario Rui, lesione di medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, ne avrà per un bel po’". Un infortunio che ha costretto Meluso a dare uno sguardo in giro, per cercare di trovare un esterno che possa aiutare a fronteggiare l’emergenza.