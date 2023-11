Dopo Kvara brilla anche Raspadori, ma Mazzarri ha un'altra preoccupazione Problemi in difesa per il nuovo allenatore: Mario Rui è infortunato e Olivera può rientrare tardi

Dopo la doppietta di Kvaratskhelia, arrivano altri segnali incoraggianti per Walter Mazzarri dalle nazionali. Giacomo Raspadori ha firmato un assist e un gol nella vittoria dell'Italia contro la Macedonia, confermando anche lui il suo buon momento di forma. Ottime notizie per il nuovo allenatore, che alla ripresa del campionato, sabato prossimo contro l'Atalanta, potrebbe ritrovare anche Osimhen, seppur solo per la panchina. Il tecnico toscano, subentrato a Garcia e alla sua seconda esperienza a Napoli dopo 10 anni, sa che ha in mano la squadra più forte che ha mai allenato. Ma se l'attacco sembra dare certezze, senza dimenticare l'ottimo momento che sta vivendo Politano, il tecnico azzurro è preoccupato di più per la difesa. Meret sarà ancora out, e poi c'è l'infortunio di Mario Rui, che lo terrà fermo per almeno un mese, al quale si aggiunge la situazione di Olivera, che probabilmente sarà l'ultimo dei nazionali a rientrare.

C'è il rischio che possa tornare solo venerdì prossimo, giovedì nella migliore delle ipotesi, a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta. Ecco perché Mazzarri è in emergenza sul settore sinistro della difesa, mentre sta lavorando per far subire meno il Napoli, che con Garcia ha preso quasi un gol a partita. Inoltre, sono da valutare due centrocampisti, Lobotka e Zielinski. Il primo ha accusato un lieve fastidio muscolare e potrebbe rientrare in anticipo, mentre il polacco non è sceso in campo ieri con la sua nazionale a causa di una sindrome influenzale. Niente di grave, ma Mazzarri continua a tenere le dita incrociate: lo aspetta un calendario molto difficile e spera di avere il minor numero possibile di giocatori indisponibili.