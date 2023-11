Zielinski lascia il ritiro della Polonia per un problema al cuore Diagnosticata l'angina, un problema di ossigenazione cardiaca. Dovrà essere valutato dai medici

Napoli in ansia per le condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico che dovrà, per forza di cose, essere analizzato più attentamente ed in maniera approfondita.

Attraverso una nota ufficiale della Federcalcio polacca, il centrocampista azzurro è stato costretto a tornare in Italia dopo che gli è stata diagnosticata una forma di angina. Di seguito il comunicato:

"Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotr Zielinski è tornato al club".

L'angina pectoris è un dolore al torace, dietro lo sterno - perciò denominato anche "dolore retrosternale" - provocato dall'insufficiente ossigenazione del cuore a causa di una transitoria diminuzione del flusso sanguigno attraverso le arterie coronarie.