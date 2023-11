L'equivoco di comunicazione su Zielinski: "Angina", ma è una tonsillite Il termine utilizzato per descrivere la tonsillite ha fatto pensare a un problema cardiaco

A volte basta un clic, meno di niente, per trasformare una notizia in un caso, anzi nel caos: e mentre Piotr Zielinski sta preparando le valigie, per tornarsene a casa e lasciare il ritiro della sua nazionale, la paura comincia a sfilare sul web. Zielinski avrebbe voluto giocare, poi quando ha cominciato ad avvertire fastidio alla gola, allora si è arreso, si è accomodato in panchina ed ha aspettato inutilmente che passasse la nottata per provarci ancora. "Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della Nazionale polacca a causa di un malessere: il medico ha diagnosticato al calciatore l’angina". Che è stata interpretata da qualcuno come angina pectoris, vicenda assai più seria e preoccupante, e per chiarire l’equivoco, divenuto eco social impossibile da gestire, il Napoli è dovuto intervenire: "Si tratta di sindrome influenzale, di tonsillite".