IL PIZZINO SPOT di Urgo: La verità verrà a galla Solo il tempo dirà se Mazzarri è l'uomo giusto per risollevare il Napoli...

Chi è molto più ben preparato di me dice che Walter Mazzarri è l'uomo giusto al posto giusto e al momento giusto per il Napoli e i napoletani. Non so quale vero feeling si creerà tra lui e la squadra, non so se i calciatori azzurri torneranno a essere scintillanti e felici, ma so di certo che se il loro rapporto non ingranasse subito - con le quattro sfide terribili che attendono i campioni d'Italia alla ripresa del campionato - sarebbero dolori per tutti. Non ci resta così che osservare, rendicontare, annotare, tra allenamenti e partitelle, ben sapendo che la verità presto verrà a galla.