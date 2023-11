Mazzarri si prepara a conoscere i "big": pronti colloqui individuali Attesi a Castel Volturno i tre italiani con Piotr Zielinski

Dopo Osimhen tocca agli altri big: Mazzarri è pronto a conoscere i nazionali, che da oggi cominceranno a rientrare a Castel Volturno. I primi a tornare sono i tre italiani, Raspadori, Di Lorenzo e Politano e Zielinski poi toccherà a tutti gli altri. Il gruppo già domani pomeriggio dovrebbe essere quasi al completo, col rientro di Kvaratskhelia e quello anticipato di Olivera. E di fatto gli allenamenti con la squadra titolare devono ancora cominciare. Il nuovo allenatore conoscerà i giocatori più importanti e con ciascuno di loro farà dei colloqui individuali, come accaduto col nigeriano. L'impressione è stata positiva, i calciatori hanno accolto bene il tecnico toscano. Durante il lavoro sul campo si sono visti sorrisi e l'atmosfera sembra serena: i primi giusti ingredienti per la rinascita. La squadra ha anche apprezzato la dedizione al lavoro di Mazzarri, con sedute tattiche approfondito e soprattutto lavoro sui movimenti difensivi.

Aspetti che si erano persi durante la gestione di Garcia, che infatti era criticato dai giocatori per gli allenamenti generalmente blandi. De Laurentiis, che oggi potrebbe essere a Napoli per la presentazione del libro di Mario Giuffredi, ha lasciato in pace il nuovo allenatore. Finito il commissariamento del presidente dell'era Garcia. Il patron si fida di Mazzarri e lascia che prenda la squadra in mano con fermezza, esattamente come 10 anni fa. Venerdì il tecnico parlerà in conferenza stampa, e sarà quello - probabilmente - il giorno in cui si saprà se Osimhen sarà pronto per la convocazione. Da valutare anche Zielinski, alle prese con una tonsillite che dovrebbe comunque consentirgli di scendere in campo. Resta fuori Mario Rui, che potrebbe tornare non prima di gennaio.