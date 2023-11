Tra Kvaratskhelia e Osimhen: De Laurentiis si destreggia tra i rinnovi milionari In discesa quello del georgiano, mentre il nigeriano non sembra intenzionato a prolungare

Kvaratskhelia rinnova. Osimhen no. Aurelio De Laurentiis si muove per blindare i suoi gioielli, ma mentre per il georgiano l'annuncio è arrivato direttamente dal suo agente, per il nigeriano è ancora tutto fermo. I rapporti tra l'attaccante e la società sembrano distesi, considerando anche la recente visita del suo procuratore a Castel Volturno, eppure, nonostante i buoni propositi della società, Osimhen non sembra intenzionato ad accettare la clausola rescissoria, e quindi dovrebbe aspettare l'estate per potersi liberare a cifre più vantaggiose. Clausola che potrebbe essere inserita nel contratto di Kvaratskhelia, che senza Osimhen è pronto a diventare il calciatore più pagato del Napoli, e che nonostante l'interesse di molti importanti club europei, ad oggi non dà segni di inquietudine.

Intanto Mazzarri aspetta che il gruppo dei nazionali torni al completo: sono queste le ore in cui il nuovo allenatore prende contatto con i giocatori più importanti. Il suo compito è far dimenticare Garcia, e quindi creare un rapporto di complicità e intesa con la squadra. Missione che Mazzarri dovrebbe centrare, visto che nella sua prima esperienza in azzurro aveva un buon rapporto con i suoi calciatori, che non a caso hanno salutato con piacere il suo ritorno a Napoli. Ancora presto per capire se Osimhen riuscirà a recuperare, mentre dovrebbe farcela Zielinski. Fuori sicuramente gli infortunati Meret e Mario Rui, mentre il modulo a Bergamo sarà sicuramente il 4-3-3.