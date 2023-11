De Laurentiis: "Brava Italia, ma ha rubato la partita. C'era un rigore" Il presidente del Napoli fa i complimenti a Spalletti, ma sottolinea l'errore nel finale

"Giuffredi interpreta, attraverso quelli che rappresenta, i sogni di tutti quelli che amerebbero vedere magari non rubare una partita come quella di ieri sera dove mancava un rigore...". Con questa battuta durante la presentazione del libro di Mario Giuffredi, Aurelio De Laurentiis fa riferimento a Ucraina-Italia e al controverso episodio nel finale di gara. "Ma avete giocato bene, come poche volte ho visto una Nazionale italiana, soprattutto negli ultimi tempi - dice poi rivolgendosi ai giocatori del Napoli ieri in campo come Di Lorenzo e Politano - Ma gli altri erano tosti, motivati probabilmente da una guerra che li incalza, spingendoli a rappresentare un sogno di libertà".