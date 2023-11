IL PIZZINO SPOT di Urgo: Altro che noi dilettanti Colpiscono i voti in pagella per Italia-Ucraina: Raspadori il peggiore? Bah...

Tuttomercatoweb, il network che si occupa di calcio e calciomercato, ha stilato le pagelle di Ucraina-Italia appena finita la partita. Colpiscono i voti per i "migliori" (7 a Barella e Chiesa), decisamente striminziti per due che da soli hanno retto centrocampo e attacco, ma ancor di più quello per il "peggiore", che a giudizio di quei sapientoni sarebbe stato Giack Raspadori, che si è visto appioppare un bel 5 - considerate che gli inguardabili e inutili Zaniolo e Scamacca hanno rimediato un fasullo e sconcertante 5.5. Quando si dice l'occhio lungo dei professionisti! Altro che noi dilettanti.