Walter Mazzarri domani in conferenza stampa a Castel Volturno Saranno le prime parole da allenatore del Napoli per il successore di Garcia

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno venerdì 24 novembre, alle ore 15:30, alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Atalanta, in programma sabato 25 novembre alle ore 18, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2023-2024.