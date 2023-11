Osimhen e Zielinski stanno meglio, ma per il nigeriano c'è ancora cautela Da valutare ancora Meret per la trasferta di Bergamo. Resta fuori Mario Rui

Cresce l'ottimismo per immaginare Zielinski e Osimhen in viaggio con la squadra per la trasferta di Bergamo. Mancano due giorni al debutto 2.0 di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli e per l'occasione, contro l'Atalanta, aumentano le probabilità per l'allenatore di poter contare sui due giocatori da giorni in bilico. Ieri mattina, nel corso dell'allenamento che è divenuto anche momento di ritrovo col ritorno di Insigne, entrambi hanno cominciato con una parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi in palestra.

Per Osimhen l'ennesimo indizio sul rientro ormai prossimo dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Zielinski, invece, sta recuperando dalla sindrome influenzale e dalla tonsillite che hanno convinto la Polonia a farlo rientrare prima. Tuttavia, per il nigeriano potrebbe esserci ancora un po' di cautela, nel senso che potrebbe partire dalla panchina ed essere gestito in vista della Champions contro il Real Madrid.