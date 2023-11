Tra infortuni e nazionali rientrati tardi Mazzarri sceglie il nuovo Napoli Oggi il gruppo sarà al completo, ma ci sono ancora giocatori da valutare, tra cui Osimhen e Zi

Walter Mazzarri ritrova il vero Napoli, e per la prima volta prende contatto anche con i titolari, a pochi giorni ormai dalla delicata sfida di sabato in casa dell'Atalanta. La maggior parte dei nazionali sono rientrati a Castel Volturno: il nuovo allenatore oggi ha svolto il suo primo allenamento con la rosa quasi al completo. Restano forti i dubbi sulla formazione da poter schierare visto che Osimhen sta ancora recuperando dall'infortunio, come anche Meret mentre Zielinski è tornato in campo dopo il mal di gola. I tre hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra.

Mazzarri ha visto invece nella partitina a campo ridotto Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. A Castel Volturno oggi è giunto per un saluto alla sua ex squadra Lorenzo Insigne, che ora gioca in Canada col Toronto. L'ex capitano ha fatto il suo in bocca al lupo a Mazzarri, il tecnico che lo ha fatto esordire in Serie A. E chi di avventure al San Paolo ne ha vissute, ma da avversario, è Franco Baresi: il grande campione, ieri a Napoli, non esclude che gli azzurri possano tornare in corsa per il tricolore