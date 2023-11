Napoli: Mazzarri perde Lindstrom verso la gara con l'Atalanta Sabato (ore 18) la sfida contro gli orobici al Gewiss Stadium di Bergamo

Jesper Lindstrom non sarà a disposizione di Walter Mazzarri per la gara che vedrà il Napoli ospite dell'Atalanta. Visita specialistica per il danese "in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina", ecco quanto sottolineato dal club azzurro nella nota ufficiale. L'ex Eintracht Francoforte salterà la trasferta di Bergamo.

Meret, Zielinski e Osimhen tra parte in gruppo e palestra

Sessione con riscaldamento a secco e torello, poi il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Alex Meret, Piotr Zielinski e Victor Osimhen hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo per poi proseguire il lavoro in palestra. Conferma delle chance di panchina per il polacco e per il nigeriano, ma non di impiego vero e proprio nella gara del Gewiss Stadium.