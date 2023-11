Mazzarri, messaggio a Kvaratskhelia Il georgiano sarà al centro del progetto con il toscano in panchina

Diversi incontri individuali si sono susseguiti in questi giorni. Le sovrapposizioni con lo scorso decennio sono impossibili da evitare, non sono semplici suggestioni in fondo. Mazzarri ci ha riflettuto a lungo. Ha parlato con Osimhen, ma si è rimasti nell’ambito teorico. Impossibile andare oltre, considerando il recupero non del tutto ultimato del nigeriano. Quindi, l’estro di Kvaratskhelia diventa ancora più determinante. Il messaggio è stato chiaro: il genio non sarà imbrigliato, le indicazioni saranno ridotte ma andranno seguite, specialmente per quanto riguarda la fase di non possesso.