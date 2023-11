IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lo scolaro Walterino Il nuovo mister degli azzurri era un profeta del 4-3-3, ma ora studia altro?

Il nuovo gioco di società in casa Napoli - e malevolmente, anche in casa altrui - è prevedere il modulo di gioco che utilizzerà Walter Mazzari nella prossima partita degli azzurri contro l'Atalanta. Chi dice a specchio con Gasperini in un salomonico 3-5-2 (come quando c'erano là davanti Lavezzi e Cavani), chi parla di 3-4-3 (per cambiare ma non tradire), e chi perfino di 4-4-2, la versione del mai e poi mai, tanto per i partenopei quanto per il tecnico livornese.

La discussione ferve nei bar e nelle piazze, e io mi chiedo: "ma lo scolaro Walterino non diceva di aver studiato solo il 4-3-3?".