Tre anni fa la morte di Maradona: ecco come la città ricorderà Diego Tante le iniziative per il triste anniversario

Diego Armando Maradona morì il 25 novembre 2020, in circostanze particolari su cui ancora aleggiano tante dubbi. E Napoli omaggerà Maradona con tante mascotte e una serie di fiaccolate in giro per la città. A Piazza del Plebiscito ad esempio ci sarà una mascotte gigante di Diego che incontrerà tifosi partenopei di ogni età.

Nel pomeriggio invece, quando inizierà Atalanta-Napoli, una maglia numero dieci sorvolerà l’impianto di Fuorigrotta. Gli omaggi poi proseguiranno fuori dallo stadio al termine della gara in programma a Bergamo, visto che i tifosi napoletani hanno organizzato una fiaccolata per ricordare Diego. Tutta una serie di iniziative che sottolineano il legame fra Napoli e Maradona, il cui ricordo è sempre vivo nel cuore e nella mente dei napoletani.