Di Lorenzo: "Successo importantissimo, Mazzarri ha toccato i tasti giusti" Il capitano del Napoli elogia il lavoro del nuovo allenatore

"E' un successo importantissimo per il nuovo percorso che stiamo affrontando". Giovanni Di Lorenzo parla da capitano ed elogia il lavoro di Mazzarri dopo le prime settimane da tecnico.

"Il mister ha toccato i tasti giusti e le corde importanti per dare lo slancio al gruppo. Conosce l'ambiente, ha tanta esperienza e ha cercato di caricarci dandoci però molta serenità".

"Abbiamo dato un bel colpo alla classifica, sappiamo di poter meritare una posizione superiore, ma in questo momento era fondamentale tornare alla vittoria".

"Conquistare i tre punti su un campo tosto come Bergamo è un bel segnale. Siamo stati compatti per gran parte della gara, abbiamo trovato il giusto equilibrio, poi Osimhen ci ha dato la spinta per vincere. E' un giocatore straordinario ed aveva una grandissima voglia di tornare in campo. Oggi ha dimostrato quanto è importante per noi"