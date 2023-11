Napoli, subito la ripresa degli allenamenti in vista del Real Madrid Mercoledì al "Bernabeu" la sfida in Champions League contro la squadra di Ancelotti

È tornato subito in campo il Napoli. Walter Mazzarri non ha tempo per riposarsi. Mercoledì c’è da giocare la sfida al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Ieri mattina il gruppo si è diviso in due parti. Chi ha giocato a Bergamo ha fatto solo una seduta di scarico mentre tutti gli altri hanno svolto l’intera sessione. È stato fatto anche un lavoro di forza con seduta finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie e personalizzato in campo per Mario Rui. Oggi nuova seduta. Domani rifinitura e poi partenza nel pomeriggio per la Spagna.