Ora i tifosi del Napoli hanno piena fiducia in Mazzarri Si entra in una settimana decisive con le sfide a Real Madrid e Inter

Superato il primo ostacolo, quello dell'Atalanta, il Napoli di Mazzarri è atteso da due prove molto difficili: mercoledì la Champions League in casa del Real Madrid, dove la vittoria non è obbligatoria per la qualificazione, ma bisogna provare a fare almeno un punto e ovviamente fare bella figura. E poi c'è l'Inter, che arriva domenica al Maradona dopo il pareggio di ieri con la Juventus. Una vittoria del Napoli accorcerebbe il distacco a soli cinque punti, riaprendo di fatto la corsa scudetto. Mazzarri, che parlerà domani assieme al capitano Di Lorenzo, è pronto a chiedere di concentrarsi su una partita alla volta, ma sa che dovrà chiedere alla miglior formazione di stringere i denti, limitando o evitando del tutto il turnover. Intanto, mentre De Laurentiis si gode un bilancio 2023 con 79 milioni di utili, ricavi raddoppiati e stipendi tagliati, i tifosi sognano il rilancio con Mazzarri: sale la fiducia nei confronti del nuovo allenatore.