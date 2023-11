Fedele: "Garcia ha il merito di aver allontanato De Laurentiis dal campo" Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”

Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 20.30 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre. “C’è un merito di Garcia in questa stagione. Se non fosse venuto a Napoli non ci saremmo mai liberati del De Laurentiis che fa tutto, dal presidente al direttore sportivo… E come se il Dio del pallone ad un certo punto si fosse scocciato. Come se avesse detto: “Ma come, ora i padroni della clinica fanno pure i chirurghi? Bisogna che io metta un po’ d’ordine….”. Il fallimento tecnico del presidente si è compiuto, appunto, con Garcia. Non si può fare calcio solo con i conti, lui deve restare il grandissimo manager che è, lasciasse fare il calcio a chi è uomo di campo. Non si può fare calcio mettendo da parte gli uomini di calcio, insomma. La gara contro il Real Madrid non conta, è una medaglia al petto che ci mettiamo. Vincere a Madrid non significa niente se poi non si fa risultato con l’Inter. Darebbe morale, per carità, ma conta poco la gara di mercoledì perderla o meno. Invece se il Napoli facesse altri 4 punti con Inter e Juve allora capiremo di che pasta è fatto. Con i 7 punti nelle tre partite con Atalanta, Inter e Juve gli azzurri potrebbero pensare anche ad un secondo posto e, in caso di suicidi delle squadre che lo sopravanzano, anche al primo. Obiettivamente, però, il Napoli che è partito male difficilmente potrà vincere di nuovo il campionato”