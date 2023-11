IL PIZZINO SPOT di Urgo: Otto partite più el diez Riflessioni sulle partite dell'ultimo turno di campionato con il Napoli più forte anche dell'arbitro

Salernitana-Lazio: quando 'o cummannà nunn"è meglio d' 'o fottere. Atalanta-Napoli: quando l'uomo (l'AIA) propone e Dio (el diez) dispone. Milan-Fiorentina: "di bello" non c'è niente, tutto era già scritto. Cagliari-Monza: il passato che insegue il futuro (del Napoli). Frosinone-Genoa: il riscatto di un uomo (Di Francesco) troppo presto dato per finito. Empoli-Sassuolo: chi di vittoria (immeritata) ferisce, di vittoria (immeritata) perisce. Roma-Udinese: ennesimo assalto a Forte Apache (con massacro friulano). Juventus-Inter: un grande aumento di capitale per un gioco piccolo piccolo.