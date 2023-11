Mazzarri sogna il colpaccio: qualificazione anticipata sul campo del Real Madrid Gli azzurri potrebbero accere agli ottavi di Champions anche perdendo la partita: le combinazioni

Sfruttare l'energia e la carica di entusiasmo ritrovate a Bergamo per provare a strappare il pass per gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Questo l'obiettivo del Napoli, che si prepara al ritorno in campo in Europa con la qualificazione nel mirino. Per chiudere la pratica sul difficile campo del Bernabeu, gli azzurri possono sfruttare tutti e tre i risultati a disposizione. Ovviamente si passa il turno con una vittoria, ma anche con un pareggio se il Braga non batterà l'Union Berlino in casa. Ma si può accedere agli ottavi anche in caso di sconfitta, ma solo se i tedeschi batteranno la squadra portoghese. La peggior combinazione possibile, invece, è una sconfitta degli azzurri e la vittoria del Braga, che rimetterebbe i portoghesi in gioco nell'ultimo turno, proprio contro il Napoli al Maradona nell'ultima giornata. Ma anche in questo caso, i partenopei avrebbero comunque due risultati su tre a disposizione.

Mazzarri, quindi, sente il traguardo vicino, e proverà a sfruttare l'entusiasmo generato contro l'Atalanta, ma con un occhio al calo nel secondo tempo che preoccupa il tecnico. Ecco perché, considerando anche il valore dell'avversario, il turnover dovrebbe essere accantonato. L'idea è di proporre la stessa formazione di sabato, con il solo dubbio in attacco. Osimhen potrebbe partire ancora dalla panchina per evitare rischi in vista dell'Inter, con Simeone favorito per il posto da titolare. Oppure, come probabile, Mazzarri si affiderà alla migliore formazione per provare non solo a fare bella figura e riscattare il ko dell'andata, ma soprattutto strappare in anticipo il passaggio del turno, contro il Real già qualificato.