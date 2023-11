Il Real Madrid perde i pezzi: Ancelotti deve rinunciare anche a Modric Sono tanti gli assenti per gli avversari del Napoli

Si ferma anche Modric. Per Ancelotti cisono tanti incerottati per la sfida di domani sera contro il Napoli. Il numero 10 ha un sovraccarico all’ischio e quindi dovrà riposarsi. In infermeria ci sono anche Courtois, Kepa, Militao, Tchaoumeni, Camavinga, Vinicius e Arda Guler. Neanche Bellingham sta bene.Il talento madrilista ha un problema alla spalla che si è causato contro il Rayo Vallecano. Dovrebbe giocare, infatti, con un’armatura all’arto per evitare che si possa fare ancora più male. Dunque una vigilia abbastanza travagliata per Ancelotti che sicuramente ha altri calciatori capaci di fare la differenza contro il Napoli.