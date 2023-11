Lindstrom verso il recupero. Oggi parlano Mazzarri e Di Lorenzo Il danese non sarà comunque disponibile per la sfida contro il Real Madrid

Si allena il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri stanno preparando la sfida di Champions League in programma domani sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Walter Mazzarri ha provato un po’ di schemi in gran segreto. Non ha potuto naturalmente puntare su Mario Rui, Olivera e Lindstrom. Quest’ultimo, comunque, sta migliorando. Ha fatto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Il danese potrebbe essere disponibile per il match con la Juventus. Tutto sta a capire quando comincerà a lavorare con il gruppo. Mazzarri, comunque, sa di poter puntare su Elmas sullacorsia destra per sostituire Politano. Il macedone potrebbe partire addirittura titolare per far riposare inizialmente l’ex Inter. In attacco c’è da decidere se Osimhen comincerà dall’inizio o partirà dalla panchina. Kvara non si tocca. Anche a centrocampo dovrebbero esserci sempre gli stessi. Con l’intenzione di cambiare nella ripresa per evitare qualsiasi problema di natura fisica.Stamane, intanto, il Napoli farà la rifinitura a Castel Volturno. La seduta sarà aperta alla stampa per 15 minuti. Poi la partenza per Madrid. Dove ci sarà in serata la conferenza stampa di Mazzarri assieme a Di Lorenzo.