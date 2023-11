IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il pesce in barile Mazzarri è sembrato impacciato e sornione, come si addice a chi studia e a chi medita rivalse

Non crediate che esista una sola verità. Non è tempo di parlare di vittorie o sconfitte, di resurrezioni o sprofondi. Il Napoli di Mazzarri sfugge a ogni definizione, è appena nato e non ha un futuro. Viene da una realtà virtuale - quella dell'uomo decaduto e pentito - e va verso un mondo reale - quello del lavoro e della passione sopra ogni cosa - qualunque sia il tempo trascorso e quello rimasto. Walter poi è sembrato impacciato e sornione, come si addice a chi studia e a chi medita rivalse." Mi chiedete di essere pesce" - ha sottinteso - "mi si dia un barile, chissà che non ci sguazzi".