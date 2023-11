Real-Madrid-Napoli, ecco dove vederla in tv La sfida di Champions questa sera alle 21 al "Bernabeu"

Torna la Champions con il Napoli impegnato nella quinta giornata del Girone C. La sfida Real Madrid-Napoli, match in programma questa sera, 29 novembre, alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Amazon Prime Video.

Essendo proposta da Amazon Prime Video la sfida che vedrà protagoniste Real Madrid e Napoli sarà ovviamente visibile anche in diretta streaming. La gara dunque non sarà visibile in chiaro.