Napoli qualificato con un turno d'anticipo: tutte le combinazioni Azzurri agli ottavi anche in caso di sconfitta con il Real, ma dipenderà dal risultato del Braga

Il Napoli si qualifica con un turno di anticipo agli ottavi di Champions se... L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riassume le combinazioni che porterebbero gli azzurri a passare il turno già questa sera dopo la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

"Se il Napoli batte il Real, si qualifica agli ottavi con un turno di anticipo. Può bastare anche un pari, ma solo nel caso in cui il Braga non vinca con l’U. Berlino. Se il Napoli perde, supera il turno se anche i portoghesi vengono sconfitti. Qualora non si verificasse nessuna di queste ipotesi, decisiva Napoli-Braga del 12/12".