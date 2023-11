Napoli, per passare gli ottavi si può anche perdere con il Braga Qualificazione vicina: tre risultati a disposizione, ma perdendo con un gol di scarto

Nella quinta giornata del girone C di Champions League, lo stesso del Napoli, Braga e Union Berlino pareggiano 1-1. Portoghesi che restano in 10 al 30’ per l’espulsione di Niakate e ospiti in vantaggio al 42’ con l’ex Inter e Atalanta Gosens (solo panchina per Bonucci). Nella ripresa, al 6’, il pareggio dei padroni di casa con Djalo. Il pareggio consente al Napoli di passare il turno anche con una sconfitta nel prossimo turno, purché non sia con due gol di scarto. Quindi gli ottavi come seconda nel girone passano per il pareggio, la vittoria, o la sconfitta con un solo gol di scarto.