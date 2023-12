Tante critiche su Meret, ma Mazzarri ha chiarito che il titolare è lui L'allenatore allontana il problema: a Madrid ha chiaramente difeso il suo portiere

Alex Meret resta il titolare del Napoli anche dopo l'errore di Madrid e le tante polemiche che si sono scatenate sui social sull'estremo difensore. "Grave come la papera di Meret che è di fatto costato il punto qualificazione: Mazzarri ha ribadito che Alex è il portiere titolare, Gollini però non ha demeritato in sua assenza.

E i tifosi si interrogano: come se ne esce. Mazzarri è un maestro della fase difensiva, troverà una soluzione ma serve farlo in fretta: nella corsa al posto Champions nessuno aspetterà il Napoli".