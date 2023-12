Zielinski ancora in dubbio, ma contro l'Inter vuole esserci Il centrocampista ancora alle prese con la botta alla coscia rimediata a Madrid

Da valutare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, mercoledì a Madrid con il Real fuori al 21’ del secondo tempo dopo un colpo di Rüdiger: ghiacchio e fasciatura, a seguire. Per Zielo non è un momento esattamente fortunato: mentre era in Polonia con la Nazionale, nel corso della sosta, s’è beccato una notevole forma influenzale e ha dovuto abbandonare anche il ritiro senza giocare un solo minuto delle due partite previste.

A Bergamo e al Bernabeu, però, s’è presentato dal primo minuto ma i risultati non sono stati quelli standard: non è mai sembrato al top della condizione e per di più è tornato dalla Spagna con un problema in più come souvenir. Nel caso in cui non dovesse smaltire il colpo in tempo, spazio a Elmas.