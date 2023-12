IL PIZZINO SPOT di Urgo: Per alzata di mano Molti giocatori del Napoli non dovrebbero essere utilizzati da Mazzarri...

Premesso che tutti i calciatori del Real Madrid subentrati a partita in corso contro il Napoli al posto delle riserve dei titolari già infortunati - di fatto le riserve delle riserve - giocherebbero a pieno titolo in qualunque squadra di prima fascia della serie A, secondo me facendo anche la loro bella figura, resta da stabilire perché la squadra azzurra debba impiegare calciatori che nei blancos sarebbero riserve delle riserve delle riserve, in pratica lavorerebbero in smart working. Segnalo Meret, Anguissa (gol casuale a parte) e Juan Jesus. Chi pensa che vadano schierati alzi la mano.