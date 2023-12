Buone notizie da Castel Volturno: Zielinski e Lindstrom in gruppo Il centrocampista polacco dovrebbe recuperare per la sfida contro l'Inter di domenica

Il Napoli comincia a recuperare pezzi. Non ancora i terzini sinistri, visto che Mario Rui e Mathias Olivera (soprattutto quest'ultimo) ne avranno ancora per un po', ma Walter Mazzarri potrà avere per la prima volta a disposizione Jesper Lindstrom, probabilmente già a partire dal big match con l'Inter.

Come comunicato dal club azzurro nel consueto report da Castel Volturno, l'esterno danese oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo per la prima volta da quando il tecnico di San Vincenzo è tornato sulla panchina dei partenopei. Ed è da considerare dunque abile e arruolabile per domenica sera.