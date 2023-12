IL PIZZINO SPOT di Urgo: La perdita della memoria Contro il Real Madrid il Napoli è sembrata ancora una squadra in mezzo al guado

Continuiamo a non essere ancora quelli che eravamo - forse non lo saremo mai più - e a non sapere ancora quelli che diventeremo.

Sarà una legge di natura dopo una sbornia di pura ebbrezza e di vera felicità ovvero la combinazione di sfortunate o malgestite coincidenze, resta il fatto che anche contro il Real Madrid il Napoli è sembrato in mezzo a un guado da cui sembra continuare a non uscire.

Troppi giocatori non adeguatamente preparati, fisicamente ancor prima che psicologicamente, e troppi errori individuali da chi ci si aspetta movimenti e soluzioni mandate a memoria, e non da ora.